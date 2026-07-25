असम सरकार के मंत्री की बेटी Gen Z प्रोटेस्ट में हुई शामिल, केंद्र के खिलाफ की नारेबाजी ; CM हिमंत का बड़ा बयान आया सामने

ऐसे में, अपने ही गठबंधन की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों के खिलाफ एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की बेटी का यूं सड़कों पर उतरना, हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी करना और विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनना असम से लेकर दिल्ली तक भारी चर्चा का विषय बन गया है। इस कदम ने न केवल सत्ताधारी गठबंधन के भीतर असहज स्थिति पैदा कर दी है, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी तरह-तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है।