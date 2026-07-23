असम में बाढ़ से हालत गंभीर, अब तक 41 की मौत और लाखों लोग प्रभावित, देश के इन हिस्सों में बारिश का अलर्ट

असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित (फोटो- Himanta Biswa Sarma एक्स पोस्ट)
Assam Floods Update: असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। राज्य के कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) के अनुसार अब तक बाढ़ से 41 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को 10 नई मौतों की पुष्टि हुई, जबकि 25 जिलों में करीब 7.27 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि 100 से अधिक लोग अब भी लापता हैं और आने वाले कुछ दिनों में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायु सेना (IAF), भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), असम राइफल्स और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। सेना ने ऑपरेशन जल राहत के तहत 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। रेड शील्ड डिवीजन की विशेष टीमें शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट में तैनात की गई हैं। राज्य सरकार ने 469 राहत शिविर बनाए हैं, जहां करीब 18 हजार लोगों को ठहराया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वायु सेना ने नाजिरा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए 627 किलोग्राम राहत सामग्री पहुंचाई है। प्रभावित इलाकों का आकलन करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है।
इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिनों के लिए देश के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले कई दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। वहीं बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कई हिस्सों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश, बिजली और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से मौसम की ताजा जानकारी पर नजर रखने और प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है।
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