असम में बाढ़ से हालत गंभीर, अब तक 41 की मौत और लाखों लोग प्रभावित, देश के इन हिस्सों में बारिश का अलर्ट

बाढ़ प्रभावित इलाकों में भारतीय वायु सेना (IAF), भारतीय सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF), असम राइफल्स और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। सेना ने ऑपरेशन जल राहत के तहत 700 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। रेड शील्ड डिवीजन की विशेष टीमें शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट में तैनात की गई हैं। राज्य सरकार ने 469 राहत शिविर बनाए हैं, जहां करीब 18 हजार लोगों को ठहराया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वायु सेना ने नाजिरा क्षेत्र में हेलीकॉप्टर के जरिए 627 किलोग्राम राहत सामग्री पहुंचाई है। प्रभावित इलाकों का आकलन करने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है।