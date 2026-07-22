मानसून अपडेट: आज राजस्थान के 24 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट, 26 जुलाई तक IMD की चेतावनी जारी

मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार 22 से 26 जुलाई के बीच कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 24 जिलों में बुधवार को भारी व अति भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। इस दौरान कुछ अन्य जिलों में भी भारी और एक-दो स्थानों पर अतिभारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। सोमवार को भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में बारिश हुई।