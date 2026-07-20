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Monsoon: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, IMD ने तेज हवाओं के साथ दिया भारी बारिश का अलर्ट, 25 जुलाई तक चेतावनी जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 20 से 25 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश, गरज-चमक, वज्रपात और 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।
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जयपुर

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Akshita Deora

Jul 20, 2026

IMD Heavy Rain Alert

बारिश की फाइल फोटो: पत्रिका

IMD Heavy Rain Yellow Alert: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 20 से 25 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान में 20 से 25 जुलाई और पश्चिमी राजस्थान में 21 से 24 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं।

25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट

  • 20 जुलाई को मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है।
  • 21 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है।
  • 22 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है।
  • 23 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है।
  • 24 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है।
  • 25 जुलाई को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना जताई है।

आज इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज यानी 20 जुलाई को 24 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 KMPH की स्पीड से झोंकदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। जिसमें हनुमानगढ़, डीडवाना-कुचामन, चूरू, टोंक, सीकर, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, कोटपूतली-बहरोड, कोटा, खैरथल-तिजारा, करौली, झुंझुनूं, झालावाड़, जयपुर, धौलपुर, डीग, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, बारां, अलवर और अजमेर जिला शामिल है।

कोटा में गिरे छींटे

कोटा जिले में अल-सुबह से ही मौसम में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला। जिसके बाद ठंडी हवाओं के साथ छींटे गिरे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक कोटा जिले में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है।

कल 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने 21 जुलाई को सवाईमाधोपुर, कोटपूतली-बहरोड, कोटा, खैरथल-तिजारा, करौली, झालावाड़, धौलपुर, डीग, दौसा, बूंदी, भरतपुर, बारां और अलवर जिले में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 21 जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात और 30 से 40 KMPH की स्पीड से झोंकदार हवाएं चलने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

Rajasthan Monsoon: राजस्थान में 2 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा मानसून, जयपुर सहित 21 जिलों में बारिश का अलर्ट

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Updated on:

20 Jul 2026 06:59 am

Published on:

20 Jul 2026 06:53 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, IMD ने तेज हवाओं के साथ दिया भारी बारिश का अलर्ट, 25 जुलाई तक चेतावनी जारी

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