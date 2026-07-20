Monsoon: राजस्थान में मानसून फिर सक्रिय, IMD ने तेज हवाओं के साथ दिया भारी बारिश का अलर्ट, 25 जुलाई तक चेतावनी जारी

IMD Heavy Rain Yellow Alert: राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 20 से 25 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक, वज्रपात और 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान में 20 से 25 जुलाई और पश्चिमी राजस्थान में 21 से 24 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं।