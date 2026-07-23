सलमान खान ने पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन का किया समर्थन, हिंसा पर दुःख जताते हुए कहा – ‘राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए’

पेपर लीक के खिलाफ सीजेपी - कॉकरोच जनता पार्टी (CJP - Cockroach Janta Party) द्वारा आयोजित छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने उस समय उग्र रूप ले लिया जब प्रदर्शनकारियों ने जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च किया। ये प्रदर्शनकारी ने नीट सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर हैं और साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) के इस्तीफे और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भंग करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इन्हें संसद की ओर जाने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए, लेकिन छात्रों के नहीं मानने पर पुलिस के साथ उनकी झड़पें हुईं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। अब इस मामले पर बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) का बयान सामने आया है।