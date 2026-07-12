असम में नष्ट की गई 472 करोड़ की ड्रग्स, सीएम हिमंता बिस्वा सरमा बोले- किंगपिन का करेंगे पूरी तरह खात्मा

उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में विपक्षी पार्टियां भी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही हैं, अगर पांच साल पहले ऐसा सहयोग मिला होता, तो आज राज्य के हालात कहीं बेहतर होते। उन्होंने जोर देकर कहा- मिलकर काम करने से नतीजे अच्छे आ रहे हैं।