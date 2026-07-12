All Party Meeting: केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र के लिए बुलाई सर्वदलीय बैठक, संसद के दोनों सदनों पर होगी बात

Parliament Monsoon Session 2026 All Party Meeting: सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में सरकार संसद के दोनों सदनों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र एक महीने तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की योजना है।