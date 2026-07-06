असम विधानसभा में हंगामा: पीठ पर ‘बाढ़’ का दर्द, बदन पर लाइफ जैकेट, अखिल गोगोई का अनोखा विरोध

अखिल गोगोई ने अपने गृह जिले शिवसागर का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी जल निकासी की समस्या सालों से जस की तस बनी हुई है। उन्होंने बताया कि शहर में आज तक एक प्रभावी और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर वह अब तक पांच बार संबंधित अधिकारियों और सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली।