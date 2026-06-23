Ambubachi Mela 2026: ‘का-मेई-खा’ से कामाख्या तक: रील्स के ‘काले जादू’ के दावों के बीच जानिए अंबुबाची मेले का वास्तविक इतिहास

Ambubachi Mela 2026: हमारे समाज का यह दोहरा रवैया वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ जहां आज भी देश के कई हिस्सों में माहवारी (Menstruation) के दौरान लड़कियों को रसोई से दूर कर दिया जाता है, उन्हें अपवित्र मानकर मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता, वहीं दूसरी तरफ इसी देश के एक कोने में इस प्राकृतिक प्रक्रिया को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्ति के रूप में पूजा जाता है। असम की राजधानी गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या देवी का मंदिर इसी अनूठे सच का गवाह है। लेकिन आज के इंस्टाग्राम और यूट्यूब के दौर में इस बेहद पवित्र और दार्शनिक स्थल को महज काले जादू का केंद्र बताकर इसके वास्तविक गौरव को धुंधला कर दिया गया है।