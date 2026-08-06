Nag Panchami: नागदेव की पूजा में किन बातों का रखें ध्यान? तांबे के नाग का दान क्यों माना जाता है शुभ? ज्योतिषाचार्य से जानिए

Kaal Sarp Dosh Remedies: नागपंचमी (Nag Panchami) का पर्व 17 अगस्त को श्रावण माह के तीसरे सोमवार को पड़ने से विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व रहेगा। ज्योतिषाचार्य हिमांशु-हुकुमचंद जैन के अनुसार, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी पर होने वाली नाग पूजा भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के साथ राहु-केतु और कालसर्प दोष (Kaal Sarp Dosh) से जुड़ी बाधाओं की शांति के लिए भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। जिन लोगों की कुंडली में राहु-केतु की प्रतिकूल स्थिति, कालसर्प योग या राहु-केतु की महादशा चल रही हो, वे इस दिन नाग देवता का पूजन, शिवलिंग का जलाभिषेक और राहु-केतु शांति मंत्रों का जाप करें। तांबे के नाग का दान भी शुभ माना गया है।