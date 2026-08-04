सावन में शिवलिंग पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? जानिए इसके पीछे की पौराणिक कथा और महत्व

आचार्य राजेश शर्मा बताते है कि भारतीय वैदिक परम्परा के अनुसार सावन मास में भगवान शिव जी की आराधना और आध्यात्मिक शुद्धि का सबसे पवित्र महीना माना जाता हैं। स्कंद पुराण के अनुसार द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो में तिवल्लभः बारह महीनों में एक सावन भगवान महादेव को सबसे अधिक प्रिय हैं। इस मास में की गई पूजा साधना का अनन्त गुना फल मिलता हैं। संसार की रक्षा के लिए भगवान महादेव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया तभी से भगवान का एक नाम नीलकंठ महादेव हैं। उनके विष के प्रभाव को शान्त करने के लिए देवी देवताओं ने उनका जल से अभिषेक किया। तभी से सावन में शिवलिंग पर जल और बिलपत्र चढ़ाने की परम्परा शुरू हुई।