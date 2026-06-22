Sun Transit 2026: 22 जून से राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य, इन 3 राशियों को मिल सकता है धन लाभ और करियर में फायदा

Sun Transit 2026: 22 जून 2026 से सूर्य राहु के नक्षत्र में प्रवेश (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Sun Nakshatra Change: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 22 जून 2026 को सूर्य राहु के नक्षत्र (Sun in Rahu Nakshatra) में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
वैदिक ज्योतिष में, सूर्य कोई आम ग्रह नहीं है। यह ब्रह्मांड का राजा है। लोगों का मानना है कि जब भी सूर्य देव किसी नए (Sun Transit 2026) नक्षत्र में जाते हैं, तो सभी बारह राशियों पर इसका असर पड़ता है। इस बार, सूर्य के इस बदलाव से नए मौके और पॉज़िटिव एनर्जी की लहर आ सकती है, खासकर तीन राशियों के लिए।
मेष राशि वालों के लिए जिंदगी फिर से चलने लगेगी। जो करियर प्लान अटके हुए थे, वे आखिरकार रफ्तार पकड़ सकते हैं। आप लंबे समय से रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं या प्रमोशन भी पा सकते हैं। अचानक पैसे का फायदा या काम पर बोनस आपका बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर, यह तरक्की का समय है।
सिंह राशि पर सूर्य का राज है, और यह बदलाव आपके घर पर असर डालता है, जिससे आपकी एनर्जी और करिश्मा बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और लोग सच में आपकी बात सुनने लगते हैं। रुके हुए सरकारी कागजात आखिरकार आगे बढ़ सकते हैं। आप सोशल सर्कल में सबसे अलग दिख सकते हैं। अगर आपको ज्यादा पहचान या जिम्मेदारी मिले तो हैरान न हों।
कन्या राशि वालों के लिए इनकम के नए सोर्स खुल सकते हैं। अगर आप काम पर ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपके बॉस को पता चलेगा और इनाम भी मिल सकता है। यह फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी एक अच्छा समय है। घर पर भी सब कुछ ठीक-ठाक रहेगा, जिससे आपको बहुत जरूरी शांति और स्थिरता का एहसास होगा।
सूर्य का यह बदलाव एनर्जी बढ़ा सकता है, आपके फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बना सकता है, और आपको मुश्किल हालात में भी ज़्यादा काबिल महसूस करा सकता है। क्या आप मुश्किलों का सामना कर रहे हैं? आप उन्हें और हिम्मत से संभालेंगे। कुछ ज्योतिषियों का कहना है कि इस दौरान आपकी सेहत और सेहत भी बेहतर हो सकती है।
अगर आप अच्छी किस्मत चाहते हैं, तो सूर्य देव के ये पारंपरिक उपाय आजमाएं:
एक छोटी सी बात: भले ही आपकी राशि लिस्ट में न हो, ये उपाय किसी के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए हैं। कभी-कभी, विश्वास का एक छोटा सा काम भी बहुत फर्क डाल सकता है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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