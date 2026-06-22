Sun Transit 2026: 22 जून से राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे सूर्य, इन 3 राशियों को मिल सकता है धन लाभ और करियर में फायदा

Sun Nakshatra Change: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 22 जून 2026 को सूर्य राहु के नक्षत्र (Sun in Rahu Nakshatra) में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मेष, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी माना जा रहा है। करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।