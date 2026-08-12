12 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

धर्म/ज्योतिष

शुक्र ने बदला नक्षत्र, 25 अगस्त तक इन जातकों के लिए शुभ रहेगा समय

Venus transit शुक्र गोचर 2026, हस्त नक्षत्र में पहुंचे शुक्र देव, 25 अगस्त तक बुद्धि कौशल से पूरे होंगे कामकाज, मिलेगी संपत्ति
2 min read
Google source verification

भारत

image

deepak deewan

Aug 12, 2026

Venus transit

Venus transit - image Chatgpt

Shukra Gochar नवग्रहों में शुक्र सभी भौतिक सुखों के कारक माने जाते हैं। जब भी वे अपनी राशि या नक्षत्र बदलते हैं तो जातक के जीवन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। 11 अगस्त को शुक्र देव उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र छोड़कर हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वे 25 अगस्त तक यहां रहेंगे। शुक्र का यह गोचर कई लोगों के लिए धन और वैभव कारक साबित होगा। विशेषकर जिनकी कुंडली में शुक्र, बुध और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, उन्हें शुक्र का यह बदलाव बेहद लाभप्रद रहेगा। ऐसे जातकों को पैसा और प्यार, दोनों मिलेगा।

हस्त नक्षत्र का कला, व्यापार और बौद्धिक कौशल से सीधा संबंध है। इस नक्षत्र में शुक्र जातक के करियर में प्रगति देगा, व्यापारिक स्थिति भी मजबूत बनाएगा। विशेषकर रचनात्मक कामों से जुड़े लोगों को लाभ देगा।

विवाहेत्तर संबंधों से बचना चाहिए अन्यथा हानि हो सकती है

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि 11 अगस्त से 25 अगस्त तक शुक्र हस्त नक्षत्र में रहेंगे। इस अवधि में कला, रचनात्मकता और बौद्धिक कौशल से संबंधित लोग खासे लाभान्वित होंगे। हालांकि यह भी याद रखना होगा कि इस गोचर के दौरान शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में स्थित हैं। इस दौरान नाजायज प्रेम संबंधों से बचें। विशेषकर पुरुष जातकों के लिए शुक्र पत्नी व दांपत्य जीवन का कारक होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें किसी भी हाल में विवाहेत्तर संबंधों से बचना चाहिए अन्यथा हानि हो सकती है।

शुक्र देव मां लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होते हैं

हस्त नक्षत्र में शुक्र के गोचर के दौरान कार्यक्षेत्र में बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता बढ़ती है। इससे करियर में उन्नति होगी। शुक्र की कृपा के बिना जीवन में कोई भौतिक सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता और शुक्र देव मां लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। इससे न केवल धन-संपत्ति की प्राप्ति होगी बल्कि दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों में भी लाभ मिलेगा।

शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य और विवाह संबंधों के भी कारक हैं। गोचर की अवधि में शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। इससे स्त्री सुख प्राप्त होता है। दांपत्य जीवन में तनाव रहता है तो 25 अगस्त तक और विशेषकर इस दौरान आनेवाले शुक्रवार रात को देशी घी का दीपक लगाएं। रोज सुबह गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं। शाम को पूरे घर में रोशनी करें। अपने शयनकक्ष में राधा-किशन या प्रेमी जोड़े की तस्वीर लगाएं।

श्रीसूक्त के प्रारंभिक 16 सूक्तों का पाठ करें

हस्त नक्षत्र में शुक्र के गोचर का पूर्ण लाभ लेने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े पहन कर मां लक्ष्मी की पूजा करें। उन्हें कमल का फूल अर्पित करें, बिल्व पत्र और कमलगटटा भी अर्पित करें। इसके बाद श्रीसूक्त के प्रारंभिक 16 सूक्तों का पाठ करें।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2026 04:53 pm

Published on:

12 Aug 2026 02:12 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / शुक्र ने बदला नक्षत्र, 25 अगस्त तक इन जातकों के लिए शुभ रहेगा समय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Sawan Katha 2026: महादेव ने मगरमच्छ बनकर ली पार्वती की परीक्षा, तप के बदले मांग लिया सबकुछ

shiv-parvati crocodile story sawan katha shiv puran
धर्म-कर्म

sawan : त्योहारों से भरा रहेगा सावन शुक्ल पक्ष, 15 दिनों में पड़ेंगे 7 प्रमुख पर्व

sawan shukla paksh
धर्म-कर्म

मेंहदी, झूले और व्रत-पूजन से सजेगा अगस्त, हरियाली तीज से कजली तीज तक महिलाओं के लिए हर हफ्ते नया पर्व

august women festivals hariyali teej kajari teej 2026
धर्म-कर्म

Aaj Ka Rashifal 12 August 2026: मेष से मीन तक किस्मत देगी साथ? धन, नौकरी और प्रेम के मामले में जानें क्या कहते हैं सितारे

aaj ka rashifal 12 august 2026 daily horoscope hindi
राशिफल

Alwar News: अलवर में सावन शिवरात्रि पर भक्तिमय माहौल, गूंजे हर-हर महादेव के जयकारे 

kanwariya gangajal
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.