शुक्र ने बदला नक्षत्र, 25 अगस्त तक इन जातकों के लिए शुभ रहेगा समय

ज्योतिषाचार्य पंडित सोमेश परसाई बताते हैं कि 11 अगस्त से 25 अगस्त तक शुक्र हस्त नक्षत्र में रहेंगे। इस अवधि में कला, रचनात्मकता और बौद्धिक कौशल से संबंधित लोग खासे लाभान्वित होंगे। हालांकि यह भी याद रखना होगा कि इस गोचर के दौरान शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में स्थित हैं। इस दौरान नाजायज प्रेम संबंधों से बचें। विशेषकर पुरुष जातकों के लिए शुक्र पत्नी व दांपत्य जीवन का कारक होता है। जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें किसी भी हाल में विवाहेत्तर संबंधों से बचना चाहिए अन्यथा हानि हो सकती है।