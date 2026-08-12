मेंहदी, झूले और व्रत-पूजन से सजेगा अगस्त, हरियाली तीज से कजली तीज तक महिलाओं के लिए हर हफ्ते नया पर्व

Hariyali Teej-Kajari Teej 2026: अगस्त महिलाओ का महीना है। सखियों का महीना है। सावन-भादो के इस पूरे महीने शहर में मेंहदी की खुशबू, झूलों की पींगे और व्रत-उत्सवों की रौनक रहेगी। मंगला गौरी से शुरू होकर कजली तीज तक, हर हफ्ते कोई न कोई पर्व सुहागिनों की दहलीज पर दस्तक देगा। शहर के महिला संगठनों ने तो अभी से सामूहिक उद्यापन की तैयारियां शुरू कर दी है। 18 और 25 अगस्त को मंगला गौरी व्रत के दौरान महिलाएं भगवान शिव-पार्वती की आराधना करेंगी। 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या, 15 अगस्त को हरियाली तीज, 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 31 अगस्त को कजरिया (कजली) तीज का पर्व मनाया जाएगा।