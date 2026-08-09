कामिका एकादशी पर विष्णजी की पूजा का विशेष महत्व, ज्योतिषाचार्य ने बताया मंत्र

कामिका एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही सात्विक जीवन शैली अपनाकर शुरू करना चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान कर पीले या स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। भगवान को तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें तथा "ऊं नमो भगवते वासुदेवाय" या "ऊं नमो नारायणाय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। श्रद्धालु अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्जल, जल या फलाहार का व्रत रख सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम, गीता का पाठ और एकादशी व्रत कथा का श्रवण अत्यंत फलदायी माना गया है। रात्रि में भजन-कीर्तन और जागरण करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है।