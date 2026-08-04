August 2026 Shubh Yog: अगस्त में 17 शुभ योग, घर-वाहन खरीदने और निवेश के लिए सबसे शुभ दिन

05 अगस्त : सुबह 5.44 से रात 9.18 बजे तक।

15 अगस्त : सबह 5.50 से अगले दिन सुबह 3.25 बजे तक।

17 अगस्त : सुबह 5.51 से अगले दिन सुबह 5.52 बजे तक।

18 अगस्त : सुबह 5.51 से अगले दिन सुबह 5.52 बजे तक।

19 अगस्त : सुबह 5.52 से सुबह 6.46 बजे तक।

21 अगस्त : सुबह 11.55 से अगले दिन सुबह 5:53 बजे तक।

22 अगस्त : सुबह 5.53 से अगले दिन सुबह 5.54 बजे तक।

23 अगस्त : सुबह 5.54 से शाम 5.44 बजे तक।

26 अगस्त : सुबह 5.56 से आधी रात 12.47 बजे तक