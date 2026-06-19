Kamakhya Dham: 22 जून से बंद होंगे मां कामाख्या के कपाट, आखिर क्यों लाल हो जाता है ब्रह्मपुत्र का पानी?

अम्बुबाची मेले (Ambubachi Mela 2026) के दौरान मंदिर के पास से बहने वाली सुप्रसिद्ध ब्रह्मपुत्र नदी का पानी कुछ हिस्सों में लालिमा दिखाई देने की बात प्रचलित है।। भक्त इसे माता के रजस्वला होने का साक्षात चमत्कार मानते हैं। हालांकि, वैज्ञानिकों का इस पर एक अलग तर्क है। भू-वैज्ञानिकों के अनुसार, इस क्षेत्र की मिट्टी और चट्टानों में आयरन ऑक्साइड (लोह तत्व) की मात्रा बहुत अधिक है। जून के महीने में मानसून की शुरुआत के साथ जब पानी का बहाव तेज होता है, तो मिट्टी के कटाव के कारण पानी का रंग लाल दिखने लगता है। लेकिन आस्थावानों के लिए विज्ञान का यह तर्क माता की लीला के सामने गौण हो जाता है।