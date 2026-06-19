Evening Surya Puja: शाम के समय सूर्य को अर्घ्य देने से क्या मिलता है लाभ? जानिए पूजा की सही विधि

Surya Dev Evening Puja Benefits: सनातन परंपरा में सूर्य देव को सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष देवता माना गया है यानी वो भगवान जिन्हें हम साक्षात अपनी आंखों से देख सकते हैं। आमतौर पर हम सभी सुबह के समय उगते हुए सूर्य को जल देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शाम के समय ढलते हुए सूरज की (Evening Surya Puja) आराधना भी उतनी ही फलदायी हो सकती है? पंडित प्रमोद शर्मा ने बताया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संध्या काल में सूर्य देव की आराधना को शुभ माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इससे मानसिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।