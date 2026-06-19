Vyatipat Yog 2026: 10 जुलाई को बनेगा व्यतिपात योग, ज्योतिष के अनुसार इन 5 राशियों को लेन-देन में सावधानी बरतने की सलाह

Vyatipat Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का संयोग कभी खुशियों की सौगात लाता है, तो कभी अग्निपरीक्षा की घड़ी। आगामी 10 जुलाई 2026 को अंतरिक्ष में एक ऐसा ही संवेदनशील और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद नकारात्मक माना जाने वाला व्यतिपात योग (Vyatipat Yog 2026) बनने जा रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थितियों के कारण बनने वाला यह योग कुछ विशेष राशि के जातकों के जीवन में अचानक उथल-पुथल मचा सकता है। ज्योतिषविद राजेंद्र मुंजाल का मानना है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही करियर से लेकर सेहत तक पर भारी पड़ सकती है।