Vyatipat Yog 2026: 10 जुलाई को बनेगा व्यतिपात योग, ज्योतिष के अनुसार इन 5 राशियों को लेन-देन में सावधानी बरतने की सलाह

Vyatipat Yog 2026 : क्या होता है व्यतिपात योग और क्यों माना जाता है इसे खतरनाक? (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)
Vyatipat Yog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की चाल और नक्षत्रों का संयोग कभी खुशियों की सौगात लाता है, तो कभी अग्निपरीक्षा की घड़ी। आगामी 10 जुलाई 2026 को अंतरिक्ष में एक ऐसा ही संवेदनशील और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद नकारात्मक माना जाने वाला व्यतिपात योग (Vyatipat Yog 2026) बनने जा रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थितियों के कारण बनने वाला यह योग कुछ विशेष राशि के जातकों के जीवन में अचानक उथल-पुथल मचा सकता है। ज्योतिषविद राजेंद्र मुंजाल का मानना है कि इस दौरान जरा सी लापरवाही करियर से लेकर सेहत तक पर भारी पड़ सकती है।
ज्योतिष शास्त्र के 27 योगों में से व्यतिपात योग को अत्यंत अशुभ और क्रूर माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस योग में किए गए शुभ कार्य अमंगलकारी परिणाम दे सकते हैं। इस बार यह योग 10 जुलाई 2026 को सुबह 06:53 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:27 बजे तक सक्रिय रहेगा। हालांकि यह समय महज कुछ घंटों का है, लेकिन इसका प्रभाव पूरे दिन और आने वाले कुछ दिनों तक देखा जा सकता है। इस दौरान राहु-केतु की नकारात्मक ऊर्जा भी चरम पर होती है, जिससे इंसानी मस्तिष्क में निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है।
वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मोर्चे पर झटका देने वाला हो सकता है। अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है जिससे बजट डगमगाएगा। वाणी पर नियंत्रण न रखने के कारण लव पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से गंभीर विवाद हो सकता है। सेहत के मामले में आंख और पेट से जुड़ी परेशानियां घेर सकती हैं। किसी भी सामाजिक समारोह में शामिल न हो पाने से परिजनों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है।
मिथुन राशि के जातकों को इस अवधि में धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। माता-पिता का गुस्सा आपकी किसी पुरानी गलती पर फूट सकता है, जिन्हें शांत करने में आपको काफी मशक्कत करनी होगी। काम पर ध्यान न भटकने दें, अन्यथा नौकरी पर आंच आ सकती है। कुसंगति (गलत दोस्तों के साथ) से दूर रहें, नहीं तो गले का कोई पुराना रोग दोबारा उभर सकता है।
सिंह राशि के नौकरीपेशा और बिजनेसमैन दोनों के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय जैसा है। बनता हुआ काम या कोई बड़ी बिजनेस डील ऐन वक्त पर हाथ से निकल सकती है। घर के किसी बुजुर्ग सदस्य की अचानक बिगड़ती तबीयत आपको मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान करेगी। संपत्ति से जुड़े लेन-देन को इस दिन पूरी तरह टाल दें।
मकर राशि के जातकों के लिए कार्यस्थल पर काम का बोझ और तनाव असहनीय हो सकता है। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक मुनाफा नहीं मिलने से निराशा होगी। करीबियों के साथ रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। सेहत के लिहाज से कान में इन्फेक्शन या दर्द की शिकायत हो सकती है।
कुंभ राशि वाले 10 जुलाई को कोई भी नया प्रोजेक्ट या नया काम शुरू करने की गलती न करें। बिजनेस में बड़ा नुकसान होने के योग हैं। बेवजह की लंबी और थकाऊ यात्राओं से बचें, क्योंकि इनसे केवल मानसिक तनाव और धन की बर्बादी ही हाथ लगेगी।
यदि आपकी राशि भी इस सूची में है, तो घबराने की बजाय ज्योतिषीय उपायों का सहारा लें:
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
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