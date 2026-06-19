पंचांग 19 जून 2026: राहुकाल, शुभ मुहूर्त, मघा नक्षत्र और हर्षण योग का संयोग

ज्योतिषविदों के अनुसार, आज दोपहर 2 बजकर 53 मिनट तक 'हर्षण योग' रहेगा। यह योग अपने नाम के अनुरूप ही जीवन में हर्ष, उल्लास और सफलता का संचार करता है। इस अवधि में किए गए कार्यों में स्थायी सफलता मिलती है। इसके बाद 'वज्र योग' प्रारंभ होगा, जो पराक्रम और दृढ़ संकल्प वाले कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। आज दिन के उत्तरार्ध में विवाह का अत्यंत सुंदर मुहूर्त भी निकल रहा है, जो मघा नक्षत्र के प्रभाव से दांपत्य जीवन में स्थायित्व और राजसी सुख लेकर आएगा।