Shadi Ke Shubh Muhurat: 15 जून को समाप्त होगा अधिकमास, 19 जून से शुरू होंगे विवाह मुहूर्त 2026

June July Shubh Shadi Dates: 15: 15 जून को अधिकमास (Adhik Maas) समाप्त होने के साथ ही एक बार फिर शादी-विवाह का शुभ दौर शुरू होने जा रहा है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार 19 जून 2026 से विवाह (Vivah Muhurat 2026) मुहूर्त प्रारंभ होंगे और 12 जुलाई तक कुल 18 शुभ तिथियों पर विवाह संस्कार संपन्न किए जा सकेंगे। इसके बाद 25 जुलाई से चातुर्मास शुरू (Chaturmas 2026) हो जाएगा, जिसके चलते चार महीने तक विवाह सहित अधिकांश मांगलिक कार्यों पर विराम रहेगा। ऐसे में विवाह योग्य परिवारों ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं।