Kundli Dosh: कुंडली के ये 5 दोष करियर और आर्थिक स्थिति पर डाल सकते हैं असर, पंडित से जानिए ज्योतिष उपाय

Astrology Remedies Kundli Dosh: ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुंडली में मौजूद कुछ ग्रह दोष व्यक्ति के करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक तनाव पर असर डाल सकते हैं। मंगल दोष, शनि दोष और कालसर्प दोष जैसे योगों को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा रहती है। पंडित प्रमोद शर्मा के अनुसार इन दोषों को शांत करने के लिए कुछ पारंपरिक उपाय बताए गए हैं।