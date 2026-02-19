Manglik Dosh : क्या आपकी लव लाइफ पर भारी है मंगल? जानें मांगलिक दोष के प्रभाव और आसान उपाय

जब मंगल पहले घर में होता है, तो उसकी सीधी नजर सातवें घर पर पड़ती है यानी पार्टनर पर असर करता है। चौथे घर में बैठा मंगल भी सातवें घर को देखता है। अगर मंगल खुद सातवें घर में बैठा हो, तो शादीशुदा जिंदगी पर उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है और वो अपनी आठवीं नजर से घर-परिवार पर भी असर डालता है। आठवें घर में मंगल, परिवार और शादी दोनों पर असर करता है। बारहवें घर में बैठा मंगल भी शादीशुदा सुख को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए इन पांच घरों में मंगल की स्थिति को लेकर ज्योतिषी खास ध्यान देते हैं, क्योंकि ये शादी और घर की खुशियों से जुड़ा मामला है।