Holashtak 2026: 24 फरवरी से शुरू होगा होलाष्टक, इन 6 राशियों  के लिए बढ़ सकती है चुनौती! जानें वजह

Holashtak 2026 Date: फाल्गुन मास में होली से पहले आने वाले आठ दिन विशेष माने जाते हैं, जिन्हें होलाष्टक कहा जाता है। वर्ष 2026 में होलाष्टक का प्रारंभ 24 फरवरी से होकर 3 मार्च तक रहेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इन आठ दिनों में ग्रहों की स्थिति उग्र मानी जाती है और शुभ कार्य वर्जित समझे जाते हैं।ऐसे में कुछ राशियों के लिए यह समय आर्थिक दबाव, कोर्ट-कचहरी के मामले, जमीन-जायदाद विवाद, बढ़ते खर्च और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ला सकता है।आइए जानते हैं होलाष्टक के दौरान किन राशियों पर नकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ सकता है और उनसे बचाव के उपाय क्या हो सकते हैं।