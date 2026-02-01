Budh Ast: 28 फरवरी से बदल सकती है किस्मत…कन्या, मिथुन समेत इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड

Budh Ast 2026: 28 फरवरी से ग्रहों की चाल में बदलाव कई राशियों के लिए नई दिशा लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार बुध का अस्त होना जहां कुछ लोगों के लिए सावधानी का संकेत देता है, वहीं कुछ राशियों के लिए यह अवसरों का गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इस दौरान बुध कुंभ राशि क्षेत्र में प्रभावी रहेगा, जिससे विचारों और योजनाओं को नई उड़ान मिल सकती है। कन्या और मिथुन समेत कुछ राशियों के लिए यह समय किस्मत का दरवाजा खोलने वाला माना जा रहा है।