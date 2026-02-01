Budh Ast: 28 फरवरी से बदल सकती है किस्मत…कन्या, मिथुन समेत इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड

Budh Ast effect on zodiac signs|फोटो सोर्स- Freepik
Budh Ast 2026: 28 फरवरी से ग्रहों की चाल में बदलाव कई राशियों के लिए नई दिशा लेकर आ सकता है। ज्योतिष के अनुसार बुध का अस्त होना जहां कुछ लोगों के लिए सावधानी का संकेत देता है, वहीं कुछ राशियों के लिए यह अवसरों का गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। खास बात यह है कि इस दौरान बुध कुंभ राशि क्षेत्र में प्रभावी रहेगा, जिससे विचारों और योजनाओं को नई उड़ान मिल सकती है। कन्या और मिथुन समेत कुछ राशियों के लिए यह समय किस्मत का दरवाजा खोलने वाला माना जा रहा है।
मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं, इसलिए इसका प्रभाव सबसे ज्यादा इन्हीं पर पड़ता है। लंबे समय से लंबित सरकारी या ऑफिस से जुड़े कार्यों में गति आने की संभावना बन सकती है। जो लोग फ्रीलांसिंग, मार्केटिंग या छोटे व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें पुराने क्लाइंट से भुगतान मिलने की राहत मिल सकती है। यह समय धैर्य के साथ योजनाओं को आगे बढ़ाने का है।
कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय आर्थिक रूप से स्थिरता देने वाला हो सकता है। यदि किसी पुराने कर्ज या भुगतान का दबाव था तो उसमें राहत के संकेत मिल सकते हैं। निवेश की सोच रहे लोगों को 13 मार्च के बाद निर्णय लेना अधिक उचित माना जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य में सुधार और खर्चों पर नियंत्रण इस अवधि की सकारात्मक उपलब्धि बन सकती है।
तुला राशि वालों के लिए यह समय नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। कला, डिजाइन, मीडिया या कंटेंट से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। परिवार से जुड़ी कोई सुखद खबर मन को संतोष दे सकती है। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आत्मविश्वास में भी वृद्धि देखने को मिल सकती है।
धनु राशि के जातकों के लिए यह अवधि प्रयासों की पहचान दिला सकती है। कार्यस्थल पर सराहना मिलने के योग हैं। छोटी दूरी की यात्राएं जैसे मीटिंग या नेटवर्किंग लाभकारी साबित हो सकती हैं। हालांकि विवादों से दूर रहना समझदारी होगी।
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का यह चरण आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। लेखन, तकनीक, शोध या विश्लेषणात्मक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में विस्तार या नए अनुबंध की संभावना भी बन सकती है।
