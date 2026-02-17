Manik Gemstone : इन राशि वालों को पहनना चाहिए माणिक्य? जानें धारण करने की सही विधि

Manik Gemstone : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को 'ग्रहों का राजा' माना गया है। जैसे सौरमंडल में सब कुछ सूर्य के इर्द-गिर्द घूमता है, वैसे ही हमारी कुंडली में सूर्य हमारी सफलता, सेहत और मान-सम्मान का केंद्र होता है। अगर आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है या मेहनत के बाद भी प्रमोशन कोसों दूर है, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य देव थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं।