Solar Eclipse Live Updates: कब चरम पर होगा सूर्य ग्रहण? कहां-कहां दिखेगा प्रभाव? खत्म होते ही तुरंत कर लें यह काम

वृश्चिक राशि- माना जा रहा है कि यह सूर्य ग्रहण वृश्चिक राशि को हानि पहुंचा सकता है। एक गलती आर्थिक इस राशि के लोगों को आर्थिक संकट में डाल सकती है। कुछ दिनों तक पारिवार में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। आपसी मतभेद भी बढ़ सकते हैं. काम में बाधा आएगा। ऐसे में मन पर काबू रखना जरुरी है।