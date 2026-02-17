Kal Ka Rashifal: बुधवार बनेगा शुभ संयोग! वृश्चिक, मिथुन और मीन को लाभ, पर इन राशियों को रहना होगा सावधा

Kal Ka Rashifal, Horoscope 18 February: बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है, ऐसे में यह दिन नई शुरुआत, बुद्धि और सौभाग्य का संकेत देता है। इस बार का बुधवार कुछ राशियों के लिए खास संयोग लेकर आ रहा है, जहां वृश्चिक, मिथुन और मीन को लाभ के संकेत मिल रहे हैं, वहीं कुछ राशियों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। ग्रहों की चाल और ऊर्जा के बदलाव के बीच क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड? आइए टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानते हैं भगवान गणेश के दिन कैसा रहेगा 12 राशियों का भाग्य।