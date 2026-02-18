Chandra Grahan 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य, ज्योतिष अनुसार 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के द्वार

Chandra Grahan 2026 in India Date and Time: सूर्य ग्रहण के लगभग 15 दिन बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो भारत में भी दृश्य होगा। खगोलीय दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घटना है, वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा।मान्यता है कि इस चंद्र ग्रहण के बाद 3 राशियों के लिए तरक्की और नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं, जबकि अन्य को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। ऐसे में ग्रहण की सही तारीख और टाइमिंग नोट कर लेना बेहद जरूरी है।