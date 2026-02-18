18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Rashifal: राशिफल 19 फरवरी 2026: इन 5 राशियों पर बरसेगी किस्मत, कुछ को रहना होगा सतर्क

Aaj ka Rashifal 19 February 2026: आज का राशिफल 19 फरवरी 2026 पढ़ें। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का करियर, धन, प्रेम और सेहत से जुड़ा भविष्यफल जानें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Feb 18, 2026

Aaj ka Rashifal 19 February 2026

Aaj ka Rashifal 19 February 2026 : आज का राशिफल 19 फरवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Aaj ka Rashifal 19 February 2026: आज 19 फरवरी है। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आज कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो कुछ को संभलकर चलने की जरूरत है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश भारद्वाज से आपकी राशि का हाल और वो प्रो-टिप्स जो आपका दिन बना सकती हैं।

मेष (Aaj ka Rashifal Aries): चुनौतियों को कहें हां

आज डरने का नहीं, लड़ने का दिन है। अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है।

खास बात: पुराने दोस्तों से मिलकर मन खुश होगा। संतान की शिक्षा को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3

वृष (Aaj ka Rashifal Taurus): मेहनत ही असली शॉर्टकट है

किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पसीना बहाने का दिन है। आज दूसरों से मदद की उम्मीद कम रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें।

सावधानी: आज लंबी यात्रा से बचें, थकान बढ़ सकती है।

शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 8

मिथुन (Aaj ka Rashifal Gemini): सलाहकारों की चांदी

अगर आप मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी के काम में हैं, तो आज आपकी तारीफों के पुल बंधेंगे। प्रॉपर्टी या नया घर खरीदने का प्लान बनाने के लिए आज का दिन बेस्ट है।

शुभ रंग: चमकीला सफेद | शुभ अंक: 2

कर्क (Aaj ka Rashifal Cancer): विदेश से आएंगे अच्छे संकेत

व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा है, खासकर अगर आपका काम विदेशों से जुड़ा है। लेकिन ध्यान रहे, बिना तैयारी के किसी भी कॉम्पिटिशन में न उतरें।

टिप: आज हाथ थोड़ा तंग रखें, फिजूलखर्ची जेब ढीली कर सकती है।

शुभ रंग: पीच | शुभ अंक: 6

सिंह (Aaj ka Rashifal Leo): प्यार और काम का तालमेल

दोपहर तक का समय आपके लिए बेहद शानदार है। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा और पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी।

टिप:: शाम के वक्त आलस से बचें, काम का बोझ बढ़ सकता है।

शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 7

कन्या (Aaj ka Rashifal Virgo): बस थोड़ा सा और इंतजार

आपकी मेहनत का फल पक चुका है, बस उसे पाने के लिए धैर्य रखें। कानूनी मामलों में लापरवाही न बरतें और अपना पक्ष मजबूती से रखें।

सावधानी: ड्राइविंग करते समय सतर्क रहें, यात्रा टालना ही बेहतर है।

शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 2

तुला (Aaj ka Rashifal Libra): सेहत और करियर पर फोकस

आज पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजें आपको तनाव दे सकती हैं। अपने गुरुओं और माता-पिता की सलाह को इग्नोर न करें।

टिप: जॉब में अपना 100% दें, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। अपनी डाइट का ख्याल रखें।

शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 5

वृश्चिक (Aaj ka Rashifal Scorpio): रिश्तों में घुलेगी मिठास

पुराने गिले-शिकवे दूर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। घर के कार्यक्रमों में हिस्सा लें, इससे आपसी प्रेम बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है।

शुभ रंग: महरून | शुभ अंक: 4

धनु (Aaj ka Rashifal Sagittarius): तकनीक बनेगी आपकी मददगार

काम का प्रेशर आज आप पर हावी रह सकता है। मुश्किलों को हल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा लें। घर के बड़ों का स्वभाव आज थोड़ा सख्त हो सकता है।

शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 4

मकर (Aaj ka Rashifal Capricorn): रुके हुए काम बनेंगे

तनाव के बादल छंटने वाले हैं। जो लोग बिजनेस के लिए फंड या लोन ढूंढ रहे थे, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मन प्रसन्न कर देगी।

शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 8

कुम्भ (Aaj ka Rashifal Aquarius): वादों पर रहें अडिग

आज पुराने किए गए वादों को निभाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पार्टनरशिप में कोई भी फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। पारिवारिक कलह से खुद को दूर रखें।

सावधानी: पैसों का लेन-देन आज सोच-समझकर करें।

शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2

मीन (Aaj ka Rashifal Pisces): खुद पर करें भरोसा

समय आपके पक्ष में मुड़ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई आर्थिक फैसला न लें। दूसरों की सलाह से ज्यादा अपने 'गट फीलिंग' (विवेक) पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा।

शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 7

ये भी पढ़ें

Panchang: आज का पंचांग 19 फरवरी 2026: आज का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय
धर्म/ज्योतिष
Aaj Ka Panchang 19 February

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Published on:

18 Feb 2026 04:28 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Rashifal: राशिफल 19 फरवरी 2026: इन 5 राशियों पर बरसेगी किस्मत, कुछ को रहना होगा सतर्क

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Tarot Rashifal: कुंभ पर बरस सकती है बृहस्पति की कृपा, धनु को रहना होगा अलर्ट! जानें बाकी राशियों का भविष्य

tarot Tarot card reading online, Tarot Horoscope, Tarot horoscope,
राशिफल

Chandra Grahan 2026: साल का पहला चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य, ज्योतिष अनुसार 3 राशियों के खुलेंगे तरक्की के द्वार

India grahan 2026, india me grahan kab dikhega, religion news in hindi
राशिफल

Budh Ast: 28 फरवरी से बदल सकती है किस्मत…कन्या, मिथुन समेत इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन पीरियड

Lucky Zodiac Signs 2026 , Horoscope February 2026 , Budh Ast Rashifal
राशिफल

Rashifal: राशिफल 18 फरवरी 2026: गणेश जी की कृपा से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत

Aaj ka Rashifal 18 February
राशिफल

Aaj Ka Rashifal: बुधवार बनेगा शुभ संयोग! वृश्चिक, मिथुन और मीन को लाभ, पर इन राशियों को रहना होगा सावधान

tarot card reading, Tarot card reading online, Tarot Horoscope,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.