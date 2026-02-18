Rashifal: राशिफल 19 फरवरी 2026: इन 5 राशियों पर बरसेगी किस्मत, कुछ को रहना होगा सतर्क

Aaj ka Rashifal 19 February 2026 : आज का राशिफल 19 फरवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)
Aaj ka Rashifal 19 February 2026: आज 19 फरवरी है। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आज कुछ राशियों के लिए सुनहरे अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो कुछ को संभलकर चलने की जरूरत है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश भारद्वाज से आपकी राशि का हाल और वो प्रो-टिप्स जो आपका दिन बना सकती हैं।
आज डरने का नहीं, लड़ने का दिन है। अगर आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है।
खास बात: पुराने दोस्तों से मिलकर मन खुश होगा। संतान की शिक्षा को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 3
किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय पसीना बहाने का दिन है। आज दूसरों से मदद की उम्मीद कम रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें।
सावधानी: आज लंबी यात्रा से बचें, थकान बढ़ सकती है।
शुभ रंग: ब्राउन | शुभ अंक: 8
अगर आप मैनेजमेंट या कंसल्टेंसी के काम में हैं, तो आज आपकी तारीफों के पुल बंधेंगे। प्रॉपर्टी या नया घर खरीदने का प्लान बनाने के लिए आज का दिन बेस्ट है।
शुभ रंग: चमकीला सफेद | शुभ अंक: 2
व्यापारियों के लिए आज का दिन बड़ा है, खासकर अगर आपका काम विदेशों से जुड़ा है। लेकिन ध्यान रहे, बिना तैयारी के किसी भी कॉम्पिटिशन में न उतरें।
टिप: आज हाथ थोड़ा तंग रखें, फिजूलखर्ची जेब ढीली कर सकती है।
शुभ रंग: पीच | शुभ अंक: 6
दोपहर तक का समय आपके लिए बेहद शानदार है। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा और पार्टनर के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी।
टिप:: शाम के वक्त आलस से बचें, काम का बोझ बढ़ सकता है।
शुभ रंग: ग्रे | शुभ अंक: 7
आपकी मेहनत का फल पक चुका है, बस उसे पाने के लिए धैर्य रखें। कानूनी मामलों में लापरवाही न बरतें और अपना पक्ष मजबूती से रखें।
सावधानी: ड्राइविंग करते समय सतर्क रहें, यात्रा टालना ही बेहतर है।
शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 2
आज पढ़ाई के अलावा दूसरी चीजें आपको तनाव दे सकती हैं। अपने गुरुओं और माता-पिता की सलाह को इग्नोर न करें।
टिप: जॉब में अपना 100% दें, लापरवाही महंगी पड़ सकती है। अपनी डाइट का ख्याल रखें।
शुभ रंग: ऑरेंज | शुभ अंक: 5
पुराने गिले-शिकवे दूर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। घर के कार्यक्रमों में हिस्सा लें, इससे आपसी प्रेम बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है।
शुभ रंग: महरून | शुभ अंक: 4
काम का प्रेशर आज आप पर हावी रह सकता है। मुश्किलों को हल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी का सहारा लें। घर के बड़ों का स्वभाव आज थोड़ा सख्त हो सकता है।
शुभ रंग: स्काई ब्लू | शुभ अंक: 4
तनाव के बादल छंटने वाले हैं। जो लोग बिजनेस के लिए फंड या लोन ढूंढ रहे थे, उन्हें आज बड़ी सफलता मिल सकती है। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मन प्रसन्न कर देगी।
शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 8
आज पुराने किए गए वादों को निभाना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। पार्टनरशिप में कोई भी फैसला लेने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। पारिवारिक कलह से खुद को दूर रखें।
सावधानी: पैसों का लेन-देन आज सोच-समझकर करें।
शुभ रंग: सिल्वर | शुभ अंक: 2
समय आपके पक्ष में मुड़ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई आर्थिक फैसला न लें। दूसरों की सलाह से ज्यादा अपने 'गट फीलिंग' (विवेक) पर भरोसा करना फायदेमंद रहेगा।
शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 7
