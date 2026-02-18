18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Aaj Ka Tarot Rashifal: कुंभ पर बरस सकती है बृहस्पति की कृपा, धनु को रहना होगा अलर्ट! जानें बाकी राशियों का भविष्य

Aaj Ka Rashifal,Tarot Reading in Hindi: आज का दिन कई राशियों के लिए नई दिशा लेकर आया है। कहीं अवसर हैं तो कहीं सावधानी की जरूरत। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो संकेत।

भारत

MEGHA ROY

ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा

Feb 18, 2026

tarot Tarot card reading online, Tarot Horoscope, Tarot horoscope,

Tarot Card Rashifal|फोटो सोर्स- Freepik

Aaj Ka Tarot Rashifal, Horoscope 19 February: 19 फरवरी ग्रहों की बदलती चाल आज कई राशियों के लिए नए संकेत लेकर आई है। जहां कुंभ राशि पर बृहस्पति की विशेष कृपा बरस सकती है, वहीं धनु राशि को सतर्क रहकर फैसले लेने की सलाह दी जा रही है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए तरक्की और अवसरों का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को संयम और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। जानें 19 फरवरी का पूरा टैरो राशिफल।

मेष (Aries Tarot Rashifal 2026)

आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है। जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय परेशानी दे सकता है। सेहत भी कुछ नरम रह सकती है, इसलिए खानपान पर विशेष ध्यान दें। किसी पुराने मुद्दे पर दोबारा सोचने का अवसर मिलेगा। धैर्य रखें।

वृषभ (Taurus Tarot Rashifal 2026)

आज का दिन महत्वपूर्ण है। किसी नई योजना या प्रोजेक्ट की शुरुआत पर चर्चा हो सकती है। हालांकि, आलोचना भी झेलनी पड़ सकती है। विरोध को सकारात्मक रूप से लें यही आपको और मजबूत बनाएगा।

मिथुन (Gemini Tarot Rashifal 2026)

दिन सामान्य लेकिन प्रेरणादायक रहेगा। आपके भीतर ऊंची उड़ान भरने की चाह बढ़ेगी। व्यावहारिक सोच अपनाएं, तभी महत्वाकांक्षाएं साकार होंगी। काम में फोकस बनाए रखें।

कर्क (Cancer Tarot Rashifal 2026)

आलस्य छोड़ने का समय है। आज यदि समय का सही उपयोग करेंगे तो कार्यक्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी। रचनात्मक कार्यों में सफलता के संकेत हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

सिंह (Leo Tarot Rashifal 2026)

राजनीति या प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी है। कार्यस्थल पर संतुष्टि और मानसिक शांति मिलेगी। आपकी मेहनत रंग लाएगी। सामाजिक सम्मान बढ़ सकता है।

कन्या (Virgo Tarot Rashifal 2026)

आज जिम्मेदारियों को समय पर निभाने का प्रयास करें। परिवार और मित्रों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

तुला (Libra Tarot Rashifal 2026)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक रहेगा। अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखें। परिवार की छोटी बातों को दिल पर न लें।

वृश्चिक (Scorpio Tarot Rashifal 2026)

सहयोग से सफलता मिलेगी। टीमवर्क आज आपकी ताकत बनेगा। रिश्तों में ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा जरूरी है। अधूरे कार्य पूरे करने का सही समय है।

धनु (Sagittarius Tarot Rashifal 2026)

आज सतर्क रहने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। उधार लेने की नौबत आ सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। भावनाओं की जगह व्यवहारिकता अपनाएं।

मकर (Capricorn Tarot Rashifal 2026)

नए कार्यों की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है। आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं। शाम का समय परिवार और बच्चों के साथ खुशनुमा रहेगा। निवेश से लाभ संभव है।

कुंभ (Aquarius Tarot Rashifal 2026)

आज बृहस्पति की कृपा से मन में नई उम्मीदें जागेंगी। नए निवेश और पुराने संपर्कों को फिर से सक्रिय करने का उत्तम समय है। योजनाएं सफल होने की दिशा में बढ़ेंगी।

मीन (Pisces Tarot Rashifal 2026)

दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सोच सकारात्मक रखें। नौकरी में पदोन्नति या स्थानांतरण के योग बन सकते हैं। अनावश्यक भागदौड़ से बचें। मानसिक शांति को प्राथमिकता दें।

