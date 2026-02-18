Aaj Ka Tarot Rashifal: कुंभ पर बरस सकती है बृहस्पति की कृपा, धनु को रहना होगा अलर्ट! जानें बाकी राशियों का भविष्य

Aaj Ka Tarot Rashifal, Horoscope 19 February: 19 फरवरी ग्रहों की बदलती चाल आज कई राशियों के लिए नए संकेत लेकर आई है। जहां कुंभ राशि पर बृहस्पति की विशेष कृपा बरस सकती है, वहीं धनु राशि को सतर्क रहकर फैसले लेने की सलाह दी जा रही है।प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार, आज का दिन कुछ राशियों के लिए तरक्की और अवसरों का संकेत दे रहा है, जबकि कुछ को संयम और समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत होगी। जानें 19 फरवरी का पूरा टैरो राशिफल।