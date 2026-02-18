Panchang: आज का पंचांग 19 फरवरी 2026: आज का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 19 February 2026 : आज का पंचांग 19 फरवरी 2026, गुरुवार को फाल्गुन शुक्ल द्वितीया तिथि, सिद्ध योग और फुलेरा दोज जैसे विशेष पर्वों के साथ बेहद शुभ माना जा रहा है। आज राहुकाल, दिशा शूल और चौघड़िया का ध्यान रखकर किए गए कार्यों से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, कुम्भ और मीन राशि में चंद्रमा के गोचर का प्रभाव भी देखने को मिलेगा, जो आपके दिन को सकारात्मक या चुनौतीपूर्ण बना सकता है।