बंगाल में होली के दिन दोल उत्सव में दिखती है विविधता

शांतिनिकेतन एक ऐसा ध्रुव है जो होली के उत्सव को परंपरा और आधुनिकता के एक सूत्र में पिरोता हैं। शांतिनिकेतन अपनी बाउल' संगीत की धूनों से मन को शांत करता है। यहां 'कोपा' (स्थानीय मेला मैदान) परिसर में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी रखी जाती है। होली के दौरान होटलों और आश्रमों की बुकिंग महीनों पहले फुल हो जाती है। राज्य पर्यटन विभाग विशेष बसें और ट्रेनें संचालित करता है। शांतिनिकेतन की सांस्कृतिक शांति बंगाल को होली के नक्शे पर सबसे अलग खड़ा करती हैं। शांतिनिकेतन का 'बसंत उत्सव' प्रकृति के प्रति कृतज्ञता है। सुबह 'वैतालिक' (प्रभात फेरी) के साथ आश्रम की गलियां गूंज उठती हैं। छात्र-छात्राएं पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ रवींद्र संगीत पर नृत्य करते हैं। यहां की विशेषता 'खोलो द्वार' गान है, जो वसंत के स्वागत का प्रतीक है। इस दौरान स्थानीय कारीगरों का एक छोटे मेले में काथा स्टिच और चमड़े का काम पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है।