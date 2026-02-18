कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित संवाददाता सम्मलेन में चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला। उन्होंने निवास प्रमाणपत्रों को लेकर आयोग की 'दोहरी नीति' पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ बंगाल में क्यों अस्वीकार किए जा रहे हैं। उन्होंने आयोग की कार्रवाई को 'तुग़लकी' बताते हुए सात राज्य अधिकारियों के निलंबन पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया और आरोप लगाया कि आयोग 'दिल्ली के जमींदारों' के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 9 फरवरी 2026 को आदेश दिया था कि ईआरओ और एईआरओ को 14 फरवरी के बाद कम से कम एक सप्ताह का समय दिया जाए ताकि वे जांच पूरी कर सकें और उचित निर्णय ले सकें। इसके बावजूद पोर्टल पर ‘टेक एक्शन’ विकल्प बंद कर दिया गया, जिससे अधिकारी मामलों का निपटारा या आदेश अपलोड करने में असमर्थ हो गए। इस तरह की व्यवस्था न्यायिक अधिकार और चुनावी प्रक्रिया दोनों को कमजोर करती है।