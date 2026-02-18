राज्यभर में नौ ‘परिवर्तन यात्रा’ निकालेगी बंगाल भाजपा

कोलकाता. बंगाल भाजपा राज्यभर में नौ ‘परिवर्तन यात्रा’ निकालेगी। इसकी घोषणा मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सॉल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय से की। उन्होंने कहा कि 34 वर्षों के वाम शासन के बाद लोग बदलाव की उम्मीद में तृणमूल कांग्रेस को अवसर दिए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। इस पृष्ठभूमि में भाजपा राज्यभर में नौ यात्राओं का आयोजन करेगी। 1 मार्च को कूचबिहार दक्षिण, कृष्णनगर दक्षिण, गड़बेता़, रायदिघी और कुलटी से यात्राएं शुरू होंगी। 2 मार्च को इस्लामपुर, संदेशखाली, हसन और आमता से यात्राएं प्रारंभ होंगी। 3 और 4 मार्च को दोलयात्रा के कारण कार्यक्रम स्थगित रहेगा। 5 से 10 मार्च तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान चलेगा और 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की जाएगी। योजना में 60 बड़ी और 300 से अधिक छोटी सभाओं का आयोजन शामिल है। नीलांजन राय के नेतृत्व और रितेश तिवारी के समन्वय में यह यात्रा चलेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में टेबलो और प्रचार अभियान होंगे। मार्च के अंत में ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।