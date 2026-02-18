18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

कोलकाता

राज्यभर में नौ ‘परिवर्तन यात्रा’ निकालेगी बंगाल भाजपा

बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सॉल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय से 'परिवर्तन यात्रा' की घोषणा कोलकाता. बंगाल भाजपा राज्यभर में नौ 'परिवर्तन यात्रा' निकालेगी। इसकी घोषणा मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सॉल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय से की। उन्होंने कहा कि 34 वर्षों के वाम शासन के बाद लोग बदलाव की उम्मीद में तृणमूल

कोलकाता

image

MUKESH VYAS

Feb 18, 2026

बंगाल भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सॉल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय से ‘परिवर्तन यात्रा’ की घोषणा

कोलकाता. बंगाल भाजपा राज्यभर में नौ ‘परिवर्तन यात्रा’ निकालेगी। इसकी घोषणा मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सॉल्टलेक स्थित पार्टी कार्यालय से की। उन्होंने कहा कि 34 वर्षों के वाम शासन के बाद लोग बदलाव की उम्मीद में तृणमूल कांग्रेस को अवसर दिए थे, लेकिन पिछले 15 वर्षों में लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हुआ और भ्रष्टाचार संस्थागत रूप ले चुका है। इस पृष्ठभूमि में भाजपा राज्यभर में नौ यात्राओं का आयोजन करेगी। 1 मार्च को कूचबिहार दक्षिण, कृष्णनगर दक्षिण, गड़बेता़, रायदिघी और कुलटी से यात्राएं शुरू होंगी। 2 मार्च को इस्लामपुर, संदेशखाली, हसन और आमता से यात्राएं प्रारंभ होंगी। 3 और 4 मार्च को दोलयात्रा के कारण कार्यक्रम स्थगित रहेगा। 5 से 10 मार्च तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में यह अभियान चलेगा और 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय की जाएगी। योजना में 60 बड़ी और 300 से अधिक छोटी सभाओं का आयोजन शामिल है। नीलांजन राय के नेतृत्व और रितेश तिवारी के समन्वय में यह यात्रा चलेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में टेबलो और प्रचार अभियान होंगे। मार्च के अंत में ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के साथ कार्यक्रम का समापन होगा।

बंगाल की कानून-व्यवस्था पर केंद्रित पुस्तक जारी की

भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य मुख्यालय में पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था पर केंद्रित एक पुस्तक का विमोचन किया। वरिष्ठ नेताओं ने इसे राज्य की वर्तमान चुनौतियों का दस्तावेज बताया। पार्टी नेताओं के अनुसार, पुस्तक में कथित कानून-व्यवस्था की गिरावट, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और प्रशासनिक विफलताओं से जुड़े घटनाक्रम संकलित किए गए हैं। इसका उद्देश्य जनता के सामने वर्तमान स्थिति के तथ्यों को रखना है। भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी सुशासन स्थापित करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए नए सदस्यों का अनुभव और समर्पण राज्य में सकारात्मक राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देगा।

image

Published on:

18 Feb 2026 01:04 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / राज्यभर में नौ ‘परिवर्तन यात्रा’ निकालेगी बंगाल भाजपा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

SC में ED का दावा: ‘हमें डराया गया’, ममता बनर्जी पर छापे में दखल के आरोप, 18 मार्च तक टली सुनवाई

Enforcement Directorate, Supreme Court of India, West Bengal, Mamata Banerjee,
राष्ट्रीय

बंगाल में होली के दिन दोल उत्सव में दिखती है विविधता

कोलकाता

बिहार में राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ बंगाल में क्यों अस्वीकार किए जा रहे

कोलकाता

अधिवक्ता कस्तूरी गोस्वामी सहित कई बड़े चेहरों ने थामा भाजपा का झंडा

कोलकाता

गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को करेंगे मायापुर में इस्कॉन मंदिर में दर्शन

Amit Shah at ISKCON Temple
राष्ट्रीय
