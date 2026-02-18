अधिवक्ता कस्तूरी गोस्वामी सहित कई बड़े चेहरों ने थामा भाजपा का झंडा

कोलकाता. आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार को कई प्रमुख हस्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साल्ट लेक स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय में इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, पूर्व सांसद एवं महासचिव लोकेट चटर्जी तथा विधायक एवं मुख्य सचेतक डॉ. शंकर घोष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई व्यक्तित्व भाजपा में शामिल हुए। इनमें से आर.जी. कर मामले सहित कई जन आंदोलनों में सक्रिय रहे दीपनजन चक्रवर्ती का नाम उल्लेखनीय रहा। पार्टी नेताओं ने उनके अनुभव और सक्रियता को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ‘कौन बनेगा करोड़पति 2025’ के विजेता बिप्लब विश्वास भी भाजपा में शामिल हुए। वे केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल से उप पुलिस अधीक्षक पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं और माओवादी तथा आतंकवादी उग्रवाद विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका रही है। उनके प्रवेश को कार्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया। इसके अलावा, पूर्व वाम मोर्चा मंत्री क्षिति गोस्वामी की पुत्री और अधिवक्ता कस्तूरी गोस्वामी और लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े डॉ. अक्षय बिंजारजका ने भी भाजपा की सदस्यता ली। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि से आए इन नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए और सशक्त होगा।