18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोलकाता

अधिवक्ता कस्तूरी गोस्वामी सहित कई बड़े चेहरों ने थामा भाजपा का झंडा

पार्टी नेताओं ने उनके अनुभव और सक्रियता को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया कोलकाता. आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार को कई प्रमुख हस्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साल्ट लेक स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय में इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, [&hellip;]

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

MUKESH VYAS

Feb 18, 2026

पार्टी नेताओं ने उनके अनुभव और सक्रियता को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया

कोलकाता. आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मंगलवार को कई प्रमुख हस्तियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। साल्ट लेक स्थित पार्टी के राज्य मुख्यालय में इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, पूर्व सांसद एवं महासचिव लोकेट चटर्जी तथा विधायक एवं मुख्य सचेतक डॉ. शंकर घोष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कई व्यक्तित्व भाजपा में शामिल हुए। इनमें से आर.जी. कर मामले सहित कई जन आंदोलनों में सक्रिय रहे दीपनजन चक्रवर्ती का नाम उल्लेखनीय रहा। पार्टी नेताओं ने उनके अनुभव और सक्रियता को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ‘कौन बनेगा करोड़पति 2025’ के विजेता बिप्लब विश्वास भी भाजपा में शामिल हुए। वे केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल से उप पुलिस अधीक्षक पद पर सेवानिवृत्त हुए हैं और माओवादी तथा आतंकवादी उग्रवाद विरोधी अभियानों में उनकी भूमिका रही है। उनके प्रवेश को कार्यक्रम में विशेष महत्व दिया गया। इसके अलावा, पूर्व वाम मोर्चा मंत्री क्षिति गोस्वामी की पुत्री और अधिवक्ता कस्तूरी गोस्वामी और लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े डॉ. अक्षय बिंजारजका ने भी भाजपा की सदस्यता ली। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि विभिन्न पेशेवर पृष्ठभूमि से आए इन नए सदस्यों के जुड़ने से संगठन आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए और सशक्त होगा।

हम अनावश्यक धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखाते : दिलीप घोष

भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ने मंगलवार को एक बार फिर अपने हिंदुत्व संबंधी रुख को दोहराते हुए बयान दिया। साल्ट लेक में सुबह की सैर के दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी हिंदुत्व को लेकर शर्मिंदा नहीं है और 'बेकार की धर्मनिरपेक्षता' दिखाने में विश्वास नहीं करती। घोष ने कहा, भाजपा इसे हिंदुत्व कहने में शर्मिंदा नहीं है। क्योंकि यह देश हिंदू है। हमारी संस्कृति और जीवनशैली हिंदू है। हम अनावश्यक धर्मनिरपेक्षता नहीं दिखाते। मालूम हो कि बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर आने वाले हैं। शाह मायापुर में इस्कॉन मंदिर के कार्यक्रम में शामिल होंगे जिसे धार्मिक यात्रा बताया गया है। इस पर सवाल उठने पर घोष ने कहा कि मंदिर विश्व प्रसिद्ध स्थल है और उसके प्रबंधन ने लंबे समय से शाह को आमंत्रित किया था।

ये भी पढ़ें

आईएमएफ ने बढ़ाया भरोसा; बंगाल बना पूर्वी भारत का ग्रोथ इंजन
कोलकाता
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

18 Feb 2026 12:46 pm

Hindi News / West Bengal / Kolkata / अधिवक्ता कस्तूरी गोस्वामी सहित कई बड़े चेहरों ने थामा भाजपा का झंडा

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 LIVE
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

कोलकाता

पश्चिम बंगाल

ट्रेंडिंग

बिहार में राज्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दस्तावेज़ बंगाल में क्यों अस्वीकार किए जा रहे

कोलकाता

गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को करेंगे मायापुर में इस्कॉन मंदिर में दर्शन

Amit Shah at ISKCON Temple
राष्ट्रीय

‘हिंदुस्तान में कब्र की जगह नहीं मिलेगी!’ हुमायूं कबीर के ‘बाबरी’ प्लान पर नवनीत राणा की चेतावनी

राष्ट्रीय

बंगाल के युवाओं की बल्ले-बल्ले! अब घर बैठे मिलेगी ₹1500 की ‘पॉकेट मनी’, जानें कैसे करें आवेदन

राष्ट्रीय

7 अधिकारियों पर गिरी गाज, पश्चिम बंगाल में EC ने काम में लापरवाही पर किया सस्पेंड

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.