सुबह दरवाजे पर पड़ा था ऐसा सामान, जिसे देखकर BJP नेता के यहां मच गई खलबली, आरोप पर CM ममता की TMC को देना पड़ा जवाब

सीएम ममता बनर्जी।
चुनाव आयोग कुछ दिनों बाद पश्चिम बंगाल के लिए नई मतदाता सूची जारी करने वाला है। उसके ठीक बाद राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। इसको लेकर सियासी हलचल तेज है।
सीएम ममता बनर्जी पूरी तरह से सत्ता में फिर से वापसी को लेकर प्रचार-प्रसार में जुट गई हैं। दूसरी ओर, भाजपा भी तृणमूल कांग्रेस से सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है।
इस बीच, भाजपा ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया है। भाजपा का आरोप है कि ममता की पार्टी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के नानूर में बीजेपी नेता को डराने और जान से मारने की धमकी दी है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, BJP नेता की पहचान रामकृष्ण मंडल के रूप में हुई है, जो बीरभूम में नानूर के थुपासरा इलाके के कुरग्राम का रहने वाले हैं।
BJP ने दावा किया कि पार्टी नेता के घर के सामने सफेद 'धोती', अगरबत्ती, माला और मिठाइयां छोड़ी गईं ताकि उनके परिवार के सदस्यों में डर पैदा किया जा सके।
स्थानीय लोगों ने बताया- रामकृष्ण BJP के मंडल प्रेसिडेंट हैं। दूसरे दिनों की तरह, मंगलवार रात को भी वह खाना खाकर सो गए। बुधवार सुबह जब वह उठे तो उनके घर के सामने एक भयानक मंजर दिखा। उन्होंने घर के दरवाजे के सामने एक सफेद तिरपाल, फूलों की माला, मिठाई और अगरबत्ती रखी देखी।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इन चीजों का इस्तेमाल आम तौर पर किसी की मौत के बाद किया जाता है। BJP ने नानूर इलाके में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को डराने की तरकीबें इस्तेमाल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा।
मंडल ने कहा- इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तृणमूल को एहसास हो गया है कि इस बार उनके लिए जीतना मुश्किल है। इसलिए, वे BJP नेताओं को डराने और उन्हें घर में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमें डराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। परिवार के लोग स्वाभाविक रूप से डरे हुए हैं। मैंने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार किया है। इसके उलट, लोकल तृणमूल नेताओं ने इसके लिए BJP की 'गुटबाजी' को जिम्मेदार ठहराया है, जिसकी वजह से यह घटना हुई।
एक लोकल तृणमूल कांग्रेस नेता ने कहा- यह इलाके में BJP की अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है। हमारी पार्टी का इससे कोई लेना-देना नहीं है।
वहीं, बीरभूम जिला पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि इस घटना के सिलसिले में अनजान लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मामले की जांच चल रही है।
