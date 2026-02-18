सुबह दरवाजे पर पड़ा था ऐसा सामान, जिसे देखकर BJP नेता के यहां मच गई खलबली, आरोप पर CM ममता की TMC को देना पड़ा जवाब

मंडल ने कहा- इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। तृणमूल को एहसास हो गया है कि इस बार उनके लिए जीतना मुश्किल है। इसलिए, वे BJP नेताओं को डराने और उन्हें घर में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तृणमूल कार्यकर्ताओं ने हमें डराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया है। परिवार के लोग स्वाभाविक रूप से डरे हुए हैं। मैंने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।