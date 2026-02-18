Ajit Pawar death case : रोहित पवार का बड़ा आरोप, बारामती एयर क्रैश जांच में “किसे बचाया जा रहा है”?

Allegation: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती विमान हादसे में मौत (Ajit Pawar death case) होने से संबंधित मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने इस मामले में एक नया और बड़ा 'बम' फोड़ा है। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एक पुराने "जयपुर कनेक्शन" का हवाला दिया है। रोहित पवार (Rohit Pawar Statement) ने आशंका जताई है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी VSR एविएशन को बचाने की कोशिश की जा रही है। रोहित पवार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारामती क्रैश (Baramati Air Crash) की जांच जिस तरह से चल रही है, वह संतोषजनक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि 'ऊपर' से किसी का हाथ वीएसआर एविएशन (VSR Aviation Owner )के सिर पर है।