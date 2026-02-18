Ajit Pawar death case : रोहित पवार का बड़ा आरोप, बारामती एयर क्रैश जांच में “किसे बचाया जा रहा है”?

अजित पवार के विमान हादसे पर बड़ा दावा (Photo: IANS)
Allegation: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की बारामती विमान हादसे में मौत (Ajit Pawar death case) होने से संबंधित मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने इस मामले में एक नया और बड़ा 'बम' फोड़ा है। उन्होंने सीधे तौर पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एक पुराने "जयपुर कनेक्शन" का हवाला दिया है। रोहित पवार (Rohit Pawar Statement) ने आशंका जताई है कि हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी VSR एविएशन को बचाने की कोशिश की जा रही है। रोहित पवार ने बुधवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बारामती क्रैश (Baramati Air Crash) की जांच जिस तरह से चल रही है, वह संतोषजनक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि 'ऊपर' से किसी का हाथ वीएसआर एविएशन (VSR Aviation Owner )के सिर पर है।
रोहित पवार ने एक पुराने वाकये का जिक्र करते हुए कहा, "हमें जानकारी मिली है कि VSR एविएशन के मालिक रोहित सिंह की शादी कुछ साल पहले राजस्थान के जयपुर में हुई थी। उस शादी में टीडीपी (TDP) के बड़े नेता, जो अभी केंद्र में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, विशेष मेहमान के तौर पर शामिल हुए थे।" पवार का तर्क है कि जब मौजूदा मंत्री और विमान कंपनी के मालिक के बीच इतने पारिवारिक और निजी संबंध हैं, तो निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उन्होंने कहा कि मंत्री का उस शादी में जाना यह दर्शाता है कि वे एक-दूसरे को अच्छे से जानते हैं।
एनसीपी विधायक ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक उड्डयन मंत्री को अपने पद से हट जाना चाहिए या उन्हें कोई और जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "चूंकि आप (मंत्री) उसी पार्टी से हैं और आपके संबंध कंपनी के मालिक से हैं, इसलिए हमें डर है कि आप अपने पद का प्रभाव डाल सकते हैं। नैतिकता के आधार पर आपको इस जांच से दूर रहना चाहिए।"
"रोहित पवार के इस बयान ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति गरमा दी है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के अन्य नेताओं ने भी इस सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वाकई निजी संबंधों के कारण यात्रियों की सुरक्षा से समझौता किया जा रहा है?"
— राजनीतिक विश्लेषक।
अब सबकी नजरें टीडीपी और केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय पर टिकी हैं। देखना होगा कि मंत्री इस व्यक्तिगत आरोप का क्या जवाब देते हैं। क्या वे जांच कमेटी को बदलने का आदेश देंगे या इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज करेंगे? विपक्ष इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में भी उठाने की तैयारी कर रहा है।
इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच, डीजीसीए (DGCA) की एक अलग टीम VSR एविएशन के पुराने सेफ्टी रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कंपनी के अन्य विमानों की मेंटेनेंस रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं, ताकि यह पता चल सके कि क्या सुरक्षा मानकों में पहले भी लापरवाही बरती गई थी।
