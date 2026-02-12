अहमदाबाद एयर इंडिया हादसा जानबूझकर किया गया, पायलट ने बंद किया फ्यूल स्विच, रिपोर्ट ने किया खुलासा

इस विमान के मुख्य पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल थे और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंडर को-पायलट थे। नई रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि इन दोनों पायलटों में से ही किसी ने गलती से या फिर जानबूझकर इंजन फ्यूल बंद कर दिया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हादसे के एक महीने बाद यह भी सामने आया था कि घटना के मुख्य संदिग्ध कैप्टन सुमीत डिप्रेशन से जूझ रहे थे। लेकिन इस रिपोर्ट का पायलट संघ ने कड़ा विरोध किया था और सुमीत के पिता ने भी इन आरोपों को झूठा बताया था। इटली के अखबार की रिपोर्ट में भी यह साफ लिखा गया है कि इस हादसे की जिम्मेदारी अभी साफ नहीं हो पाई है।