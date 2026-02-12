एअर इंडिया ने 10–20 लाख रुपये में केस निपटाने का ऑफर दिया, अहमदाबाद विमान हादसे पर लंदन के अखबार का दावा

अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई। इस दुखद हादसे में 270 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर शामिल थे। सिर्फ एक यात्री इस दुर्घटना में जिंदा बच पाया। इस हादसे के बाद एयरलाइन ने मृतक यात्रियों और घायल परिवारों के लिए अतिरिक्त मुआवजे की पेशकश की है। ब्रिटेन के अखबार The Independent की रिपोर्ट के अनुसार, एयर इंडिया ने परिवारों को ₹10 लाख से लेकर कुछ मामलों में ₹20 लाख तक की अंतिम राशि देने का प्रस्ताव रखा है।