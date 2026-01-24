लॉन्ग वीकेंड बना महंगा सफर, एयर टिकटों ने तोड़ी कमर

पर्यटन एवं ट्रैवल सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि एयरलाइन कंपनियां फेस्टिव और पीक सीजन के अलावा अब हर लॉन्ग वीकेंड, छुट्टी या किसी बड़े आयोजन को मुनाफाखोरी के अवसर में बदल रही हैं। हवाई किराए बढ़ाने के लिए न तो कोई पारदर्शी नीति है और न ही प्रभावी निगरानी। डीजीसीए केवल दर्शक की भूमिका में नजर आता है, जबकि कोर्ट कई बार अनावश्यक किराया वृद्धि पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। इसके बावजूद एयरलाइन कंपनियां मनमाने तरीके से किराए बढ़ा रही हैं। सवाल यह है कि जब स्पष्ट रूप से एक ही समय, एक ही रूट पर किराया डेढ़ से तीन गुना तक बढ़ाया जा रहा है, तो क्या यह एकाधिकार और जमाखोरी की श्रेणी में नहीं आता?। एयरलाइंस पर एमआरटीपी जैसे कड़े कानून लागू होने चाहिए। ताकि यात्रियों को इसी तरह लूट से बचाया जा सके।