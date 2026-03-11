Vande Bharat Train : जोधपुर-जयपुर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन को लेकर बड़ी खबर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की नई घोषणा

फाइल फोटो पत्रिका
Vande Bharat Train : जोधपुर-जयपुर-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर। दिल्ली को जयपुर और जोधपुर से जोड़ने वाली वंदेभारत ट्रेन के कोच बढ़ाने का निर्णय किया गया है।
केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दिल्ली कैंट से जोधपुर के बीच संचालित वंदे भारत में फिलहाल 8 कोच लगे हैं, जबकि यात्री भार क्षमता से अधिक है। ऐसे में इस ट्रेन को 20 कोच की करने का निर्णय किया है। जल्द की इसे अमल में लाया जाएगा।
जोधपुर से दिल्ली कैंट तक आने और जाने वाली जोधपुर की दूसरी वन्दे भारत सेमी हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन 25 सितम्बर को हुआ था। पीएम नरेन्द्र मोदी ने बांसवाड़ा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया था। ट्रेन का नियमित संचालन 27 सितम्बर से शुरू हुआ है।
जोधपुर एक प्रमुख पर्यटन शहर है। वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तारित कोचों से न केवल स्थानीय यात्रियों बल्कि पर्यटकों और व्यापारियों को भी फायदा होगा। इससे दिल्ली और जोधपुर के बीच आवागमन और सुगम होगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग