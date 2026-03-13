Weather Report 13 March: खुशखबर, राजस्थान में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले एक सप्ताह तक 40 डिग्री से नीचे रहेगा तापमान

Rajasthan rain alert: जयपुर. राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले दिनों में कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है और ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है।