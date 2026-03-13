13 मार्च 2026,

शुक्रवार

जयपुर

Weather Report 13 March: खुशखबर, राजस्थान में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले एक सप्ताह तक 40 डिग्री से नीचे रहेगा तापमान

Western disturbance : राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट: 14-15 मार्च को आंधी और हल्की बारिश की संभावना। पश्चिमी विक्षोभ का असर: कई जिलों में मेघगर्जन और तेज हवाओं का अलर्ट।

Google source verification

जयपुर

Rajesh Dixit

Mar 13, 2026

Rajasthan rain alert: जयपुर. राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले दिनों में कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है और ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है।

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 14 मार्च को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार लगभग 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।

इसके अलावा 15 मार्च को अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र और आसपास के जिलों में भी मेघगर्जन के साथ हल्की आंधी और बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 19 से 21 मार्च के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे राज्य के कुछ हिस्सों में फिर से आंधी और हल्की बारिश हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

Weather Alert: अगले 10 दिन गर्मी से राहत के, पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहले 14, 15, फि​र 19, 20, 21 मार्च को होगी बारिश
जयपुर
13 Mar 2026 03:10 pm

Weather Report 13 March: खुशखबर, राजस्थान में गर्मी से मिलेगी राहत, अगले एक सप्ताह तक 40 डिग्री से नीचे रहेगा तापमान

