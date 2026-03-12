12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Alert: अगले 10 दिन गर्मी से राहत के, पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहले 14, 15, फि​र 19, 20, 21 मार्च को होगी बारिश

Western Disturbance: इसके अलावा मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 19 से 21 मार्च के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ इलाकों में फिर से आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 12, 2026

IMD Rain Alert

मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी। (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Rain Forecast: जयपुर। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले दो–तीन दिनों में आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है।
मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के साथ-साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।


मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिन के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है,जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। वहीं कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

इसके अलावा मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 19 से 21 मार्च के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है। इसके प्रभाव से राज्य के कुछ इलाकों में फिर से आंधी और हल्की बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

LPG Supply: जमाखोरी और कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई, एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता
जयपुर
Lpg Gas News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 06:23 pm

Published on:

12 Mar 2026 06:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Alert: अगले 10 दिन गर्मी से राहत के, पश्चिमी विक्षोभ के चलते पहले 14, 15, फि​र 19, 20, 21 मार्च को होगी बारिश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Job Fair: जयपुर में 2 अप्रैल को रोजगार मेला, 10वीं से स्नातकोत्तर युवाओं को मिलेगा नौकरी का मौका

जयपुर

रंग-बिरंगे फूलों से होगा बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार, लवाजमे के साथ निकलेगी शोभायात्रा, पोस्टर विमोचन के साथ वार्षिकोत्सव की तैयारियां तेज

जयपुर

आईएफएल 2025-26 कल से, विद्याधर नगर स्टेडियम में होंगे मुकाबले, मैदान में उतरेंगे अंतरराष्ट्रीय सितारे

जयपुर

PATRIKA PODCAST : युद्धरत मां स्त्रैणशून्य

जयपुर

PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल शाम इतने बजे खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त

PM Kisan Yojana, PM Kisan Yojana Latest News, PM Kisan Yojana Update, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana News, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana Update, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana Latest News, When will the money of Prime Minister Kisan Samman Nidhi come, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना लेटेस्ट न्यूज, पीएम किसान योजना अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना न्यूज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेटेस्ट न्यूज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे कब आएंगे
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.