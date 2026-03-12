Rajasthan Rain Forecast: जयपुर। राजस्थान में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले दो–तीन दिनों में आंशिक बादल छाए रहने और तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक 14 और 15 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। इस दौरान अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिलों के साथ-साथ गंगानगर, हनुमानगढ़ और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।