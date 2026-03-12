आपकी बात: गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन को क्या विशेष कदम उठाने चाहिए?

घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध रिफिलिंग आज गंभीर समस्या बन चुकी है। कई बिचौलिए घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर व्यावसायिक उपयोग में बेच देते हैं, जो आर्थिक अपराध होने के साथ सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। इस पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को प्रत्येक सिलेंडर पर अनिवार्य क्यूआर कोड ट्रैकिंग लागू करनी चाहिए। साथ ही संदिग्ध ढाबों और होटलों पर औचक छापेमारी के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जाए। गैस एजेंसियों के स्टॉक का डिजिटल ऑडिट हो और दोषियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं। एक पारदर्शी हेल्पलाइन भी शुरू की जानी चाहिए। - राकेश खिलेरी, चौहटन (बाड़मेर)