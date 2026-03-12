परिणाम तो तुरंत, लेकिन उसके पीछे वास्तविक मेहनत नहीं

एआइ साक्षरता को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन, पूर्वाग्रह पहचानने की क्षमता और नैतिक सीमाओं की समझ विकसित की जाए। बच्चों के उपयोग किए जाने वाले एआइ उपकरणों के लिए प्रमाणन मानक, एआइ-सहायता से बने असाइनमेंट की स्पष्ट जानकारी देने की व्यवस्था और मजबूत डेटा-सुरक्षा नियम भी आवश्यक हैं। उद्देश्य एआइ पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। एआइ मानव क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है- लेकिन तभी, जब पहले मानव क्षमता को विकसित किया जाए। तकनीक सोच की गति बढ़ा सकती है, लेकिन निर्णय-क्षमता का निर्माण नहीं कर सकती। यदि सावधानीपूर्वक सीमाएं तय नहीं की गईं, तो सुविधा धीरे-धीरे क्षमता की जगह ले सकती है। इसलिए असली चुनौती एआइ का विरोध करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि स्वचालित उत्तरों के इस युग में हम ऐसी पीढ़ी न तैयार कर दें, जो सार्थक प्रश्न पूछना ही भूल जाए।