12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ओपिनियन

परिणाम तो तुरंत, लेकिन उसके पीछे वास्तविक मेहनत नहीं

मस्तिष्क का विकास संघर्ष और अभ्यास से होता है। जब दिमाग को चुनौती मिलती है, तभी उसकी तंत्रिकाएं मजबूत होती हैं। यदि यह चुनौती ही मिट जाए तो मानसिक सहनशक्ति घटने लगती है। धीरे-धीरे सतही जुड़ाव, सतही सोच को सामान्य बना देता है।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Opinion Desk

Mar 12, 2026

अंगिरा सिंघवी लोढ़ा - कॉर्पोरेट वकील और कंपनी सेक्रेटरी,

कक्षाओं से लेकर घरों के ड्रॉइंग रूम तक चुपके से एक बदलाव आ रहा है। कभी होमवर्क के कठिन सवालों से जूझने वाले, अधूरे-से चित्र बनाने वाले और शाम को मोहल्ले के मैदानों में खेलने वाले बच्चे तेजी से डिजिटल शॉर्टकट की ओर मुड़ रहे हैं। स्कूल के असाइनमेंट अब चैटजीपीटी पर तैयार होने लगे हैं, पोस्टर कैनवा पर बन जाते हैं और प्रतिस्पर्धी खेल मैदानों के बजाय प्ले स्टेशन पर खेले जा रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) कोई दुश्मन नहीं है। यह एक असाधारण तकनीकी साधन है। लेकिन असली चिंता यह है कि जब सोचने की प्रक्रिया ही वैकल्पिक बन जाए तो क्या होगा? शिक्षा का असली लक्ष्य मानसिक विकास है।

किसी समस्या को हल करने की जद्दोजहद, खराब रचना को बार-बार सुधारने की असहजता या किसी खेल में हार जाने का अनुभव आदि विश्लेषणात्मक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। इन्हीं अनुभवों से निर्णय-क्षमता, धैर्य और विवेक विकसित होता है, पर जब एआइ कठिन काम अपने ऊपर ले लेता है, तो बच्चे बिना उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे ही परिणाम हासिल कर लेते हैं। सच तो यह है कि चरित्र उसी प्रक्रिया में बनता है। बिना चुनौती का मस्तिष्क तटस्थ नहीं रह पाता। वह बेचैन, प्रतिक्रियाशील और आसानी से प्रभावित होने वाला बन जाता है। विश्लेषणात्मक सोच एक आंतरिक दिशा-सूचक की तरह काम करती है।

इसके बिना व्यक्ति गलत सूचनाओं, भावनात्मक हेरफेर, भीड़-मानसिकता और सतही विवरणों के प्रभाव में जल्दी आ सकता है। सोचने का काम दूसरों या तकनीक पर छोडऩे की आदी हो रही पीढ़ी जवाब तेजी से दे सकती है, पर उसकी उन्हें परखने की क्षमता कमजोर पड़ सकती है। इतिहास बताता है कि समाज सिर्फ संसाधनों की कमी से ही अस्थिर नहीं होते, बल्कि तर्क-क्षमता की कमी भी उन्हें कमजोर बना देती है। जब नागरिकों में सवाल पूछने, प्रमाणों की तुलना करने व परिणामों को तौलने की आदत नहीं रहती तो वे ध्रुवीकरण फैलाने वाली सामग्री, एल्गोरिद्म से बने 'इको-चैम्बर्स' और चरम विचारधाराओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। खतरा यह नहीं कि एआइ सीधे नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि यह है कि कमजोर होती विश्लेषण क्षमता लोगों के मन को अस्थिर बना सकती है।

मेरा मानना है कि यदि एआइ पर निर्भरता बिना किसी नियंत्रण के बढ़ती जाती है, तो वह कुछ हद तक डिजिटल दुनिया में मनरेगा जैसी स्थिति बना सकती है- जहां परिणाम तो मिलेंगे, पर उनके पीछे वास्तविक मेहनत नहीं होगी। यह तुलना पूरी तरह सटीक भले न हो, लेकिन यह एक गहरी चिंता को दर्शाती है। यदि जीवन के शुरुआती दौर में ही उपलब्धि और प्रयास का संबंध टूट जाए, तो क्या दृढ़ता और बौद्धिक अनुशासन कमजोर नहीं पड़ेंगे?

मस्तिष्क का विकास संघर्ष और अभ्यास से होता है। जब दिमाग को चुनौती मिलती है, तभी उसकी तंत्रिकाएं मजबूत होती हैं। यदि यह चुनौती ही मिट जाए तो मानसिक सहनशक्ति घटने लगती है। धीरे-धीरे सतही जुड़ाव, सतही सोच को सामान्य बना देता है। ऐसे माहौल में तमाशा और दिखावा, सार्थकता पर हावी हो सकता है और गति, गहराई की जगह ले सकती है। यही कारण है कि यह मुद्दा केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, इसका संबंध नागरिक जीवन से भी है। यदि भविष्य के नागरिकों में विश्लेषण की गहराई नहीं होगी, तो सार्वजनिक विमर्श भी कमजोर पड़ेगा। नीतिगत बहसें जटिल होती हैं।

उनमें संतुलन, दूरदर्शिता और विवेक की जरूरत होती है। यही समय है कि इसके लिए स्पष्ट और संतुलित नियम बनाए जाएं। सरकारों और शिक्षा बोर्डों को आयु-आधारित एआइ उपयोग के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश तय करने चाहिए। शुरुआती कक्षाओं में हस्तलिखित ड्राफ्ट, मानसिक गणना, वाद-विवाद और अनुभवात्मक शिक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मौखिक परीक्षाएं बच्चों की वास्तविक समझ को परख सकती हैं, जो केवल एआइ-सहायता से लिखे गए उत्तरों से स्पष्ट नहीं होती।

एआइ साक्षरता को भी एक विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें आलोचनात्मक मूल्यांकन, पूर्वाग्रह पहचानने की क्षमता और नैतिक सीमाओं की समझ विकसित की जाए। बच्चों के उपयोग किए जाने वाले एआइ उपकरणों के लिए प्रमाणन मानक, एआइ-सहायता से बने असाइनमेंट की स्पष्ट जानकारी देने की व्यवस्था और मजबूत डेटा-सुरक्षा नियम भी आवश्यक हैं। उद्देश्य एआइ पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। एआइ मानव क्षमता को कई गुना बढ़ा सकती है- लेकिन तभी, जब पहले मानव क्षमता को विकसित किया जाए। तकनीक सोच की गति बढ़ा सकती है, लेकिन निर्णय-क्षमता का निर्माण नहीं कर सकती। यदि सावधानीपूर्वक सीमाएं तय नहीं की गईं, तो सुविधा धीरे-धीरे क्षमता की जगह ले सकती है। इसलिए असली चुनौती एआइ का विरोध करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि स्वचालित उत्तरों के इस युग में हम ऐसी पीढ़ी न तैयार कर दें, जो सार्थक प्रश्न पूछना ही भूल जाए।

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Mar 2026 02:31 pm

Published on:

12 Mar 2026 02:30 pm

Hindi News / Opinion / परिणाम तो तुरंत, लेकिन उसके पीछे वास्तविक मेहनत नहीं

बड़ी खबरें

View All

ओपिनियन

ट्रेंडिंग

धरती का भार न समझें बढ़ती हुई आबादी को

ओपिनियन

स्मृति में…कुलिशजी के सम्मान में युवाओं ने आयोजित की थी 285KM की ‘उल्टी दौड़’

Kulish Ji
ओपिनियन

मुफ्त योजनाओं की राजनीति: बढ़ता कर्ज बोझ और कुर्बान होते जंगल

ओपिनियन

संपादकीयः मौसम की चेतावनी को समझना सबसे जरूरी

ओपिनियन

कुलिश जन्मशती पर्व : काश! कुलिश जी की लिखी यह बात आज गलत साबित हो जाती!

Karpoor Chand Kulish on Nashabandi
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.