धरती का भार न समझें बढ़ती हुई आबादी को

एक बात मेरी समझ में बिल्कुल ही नहीं आई कि अमरीका में बिजली की तेज रोशनी के नीचे अंधेरा क्यों है? हर बड़े शहर में भिखमंगे मौजूद है। भारत में तो हम इसलिए परेशान हैं कि कहीं भिखमंगों की भीड़ से विदेशी मेहमान परेशान न हो जाएं। भिखमंगी का कारण भी देशव्यापी गरीबी कहा जा सकता है, लेकिन न्यूयार्क और वाशिंगटन के पास इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। मैंने बहुत सुना है कि बेरोजगार को घर बैठे वेतन दिया जाता है। मैंने बहुत सुना है कि बड़ी उम्र के लोगों के लिए अलग से मकान बने हुए हैं, जहां उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं। मैंने बहुत सुना है कि अमरीका में अवसर की समानता है लेकिन यह भिखमंगी क्यों?

(कुलिश जी की पुस्तक 'अमरीका एक विहंगम दृष्टि' से )