PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल शाम इतने बजे खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त

किस्त जारी होने के बाद सरकार की ओर से लाभार्थी किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाता है। इसके अलावा बैंक की ओर से भी खाते में राशि जमा होने की सूचना एसएमएस के जरिए दी जाती है। किसान अपने मोबाइल पर आए मैसेज से आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनके खाते में 2 हजार रुपए की किस्त आई है या नहीं। यदि मोबाइल पर मैसेज नहीं आए, तो किसान नजदीकी एटीएम पर जाकर खाते का बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इससे यह पता चल जाएगा कि खाते में योजना की राशि जमा हुई है या नहीं।