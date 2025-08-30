जयपुर में राह चलती महिलाओं को छेड़ने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया आरोपी

जयपुर। राह चलती महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले बैंक मैनेजर को मानसरोवर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से छेड़छाड़ के काम में ली गई स्कूटी बरामद कर ली है।
डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी दीपक कुमार वर्मा (33) हीरापथ मानसरोवर का रहने वाला है। वह निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। पीड़िता ने मामला दर्ज कराया कि वह 25 अगस्त की सुबह लाइब्रेरी जा रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी सवार ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की और छेड़छाड़ कर थप्पड़ मार दिया।
महिला ने बताया कि आरोपी ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि एक बार पहले भी स्कूटी सवार युवक ने टक्कर मारने की कोशिश की थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। पुलिस ने फुटेज चेक करने के बाद आरोपी को चिन्हित कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
राजधानी जयपुर में अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। पुलिस लगातार ऐसे मामलों में कार्रवाई करती है, इसके बावजूद घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते 2 सप्ताह पहले राजधानी में लगातार हत्या के मामले सामने आ रहे थे, हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद हत्या से जुड़े मामले इन दिनों कम हुए हैं।