जयपुर में राह चलती महिलाओं को छेड़ने वाला बैंक मैनेजर गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से पकड़ा गया आरोपी

महिला ने बताया कि आरोपी ने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि एक बार पहले भी स्कूटी सवार युवक ने टक्कर मारने की कोशिश की थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया। पुलिस ने फुटेज चेक करने के बाद आरोपी को चिन्हित कर उसे गिरफ्तार कर लिया।