RCPL सीजन-3 का फाइनल 3 जनवरी को, रॉयल रेंजर्स और G.O.A.T के बीच होगा मुकाबला

जयपुर। राजस्थान कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग (RCPL) सीजन-3 का फाइनल मुकाबला 3 जनवरी को जयपुर के C3 क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मुकाबले की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी। खिताबी मुकाबले में रॉयल रेंजर्स और G.O.A.T की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।