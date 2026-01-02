RCPL सीजन-3 का फाइनल 3 जनवरी को, रॉयल रेंजर्स और G.O.A.T के बीच होगा मुकाबला

जयपुर। राजस्थान कॉर्पोरेट प्रीमियर लीग (RCPL) सीजन-3 का फाइनल मुकाबला 3 जनवरी को जयपुर के C3 क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। मुकाबले की शुरुआत सुबह 10 बजे होगी। खिताबी मुकाबले में रॉयल रेंजर्स और G.O.A.T की टीमें आमने-सामने होंगी। दोनों ही टीमों ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई है, जिससे मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है।
फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. मनोज राजोरिया मौजूद रहेंगे। जबकि विशेष अतिथि के तौर पर राजस्थान पुलिस की पुलिस इंस्पेक्टर आरती सिंह तंवर कार्यक्रम में शामिल होंगी।
लीग के सह-आयोजक कुलदीप सिंह ने बताया कि आरसीपीएल का उद्देश्य कॉर्पोरेट क्रिकेट को एक पेशेवर मंच प्रदान करना और खिलाड़ियों में खेल भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि मैदान पर मेडिकल टीम, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शकों के लिए उचित इंतजाम किए गए हैं।
फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम आरसीपीएल सीजन-3 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी, जबकि उपविजेता टीम को भी सम्मानित किया जाएगा।
